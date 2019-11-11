«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعتمد أحدث حلول تسوية المطالبات عبر «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن شراكة جديدة مع أديندا تكنولوجيز، الشركة الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا البلوك تشين والعضو ضمن برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» لتسخير أحدث الابتكارات التقنية لتسوية مطالبات بين شركات التأمين المختلفة على مستوى الدولة.

وبدأت مسيرة التعاون بين شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة أديندا تكنولوجيز في العام 2018 من خلال مشاركتهما ضمن برنامج المسرّع التكنولوجي المالي «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تعاون فريق من متخصصي المطالبات لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مع شركة أديندا لتطوير حل تقني خاص لتسوية مطالبات حوادث السيارات استناداً إلى تقنية البلوك تشين الآمنة بما يتيح لشركات التأمين تسوية المطالبات بشكل رقمي بين بعضها البعض بسرعة وبتكلفة قليلة مقارنة بالعملية اليدوية الحالية، ولتوفر بذلك للعملاء موافقات سريعة على المطالبات من شركات التأمين بما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرتقي بمستوى خدمة العملاء.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تشكل هذه الشراكة دفعة مهمة لجهود الشركة نحو التحول الرقمي وتحقيق الابتكار.

ونحن سعداء بالمشاركة في برنامج المسرعات فينتك هايف، ودعم الشركات التقنية الناشئة لتوفير حل تقني يسهم في تطوير عملية تسوية مطالبات التأمين لحوادث السيارات، كما سيعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويرتقي بمستوى رضا العملاء. وتتطلع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لعقد المزيد من الشراكات المستقبلية مع الشركات التقنية المتخصصة بتطوير الحلول الخاصة بقطاع التأمين.