المجلس العالمي للفرانشايز يشيد ببيئة الأعمال في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد الدكتور حاتم زكي الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز بالتجربة الإماراتية في قطاع الفرانشايز، ومدى الترحيب الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي في أوساط بيئة الأعمال بدولة الإمارات، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي يبديه رواد ومجتمع الأعمال بهذا المجال.

وأشار إلى أن الإمارات، بما تحظى به من موقع جغرافي متميز، وجاذب للاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، وانخفاض تكلفتها، وقوتها الاستهلاكية والشرائية، جعلها بيئة خصبة للامتياز وجاذبة لمشاريع الفرانشايز. ويشير ذلك إلى ازدياد الوعي بمميزات المشروعات القائمة بنظام الفرانشايز في السوق المحلي الإماراتي الذي يعد سوقاً عالمياً واعداً.

وقال إن استضافة إمارة أبوظبي أول مرة في منطقة الخليج العربي، واحداً من أنجح الاجتماعات الخاصة بالمجلس في أكتوبر تعد تكريماً وتقديراً لجهود رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.