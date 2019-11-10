منصة غرفة الشارقة في معرض الخمسة الكبار بدبي تضم 18 شركة

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، للمشاركة في معرض «الخمسة الكبار»، المعرض الأضخم على مستوى الشرق الأوسط المختص في أعمال الإنشاءات والمقاولات وحلول البناء، الذي سيعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، في خطوة تهدف من خلالها الغرفة إلى تعزيز الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة مركز الشارقة لتنمية الصادرات بصفته داعماً للحدث، من خلال منصة الغرفة التي ستجمع تحت مظلتها 18 شركة متخصصة في منتجات البناء والتشييد من أعضاء الغرفة التي ستسعى بدورها إلى استعراض الإمكانات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وتسليط الضوء على منتجاتها المتطورة أمام الزوار المحليين والإقليميين والدوليين والمستثمرين المحتملين.

بيئة تنافسية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مشاركة غرفة الشارقة في هذا الحدث الأكبر والأكثر نفوذاً في مجال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط تجسّد استراتيجية الغرفة في توفير بيئة تنافسية تعمل على تطوير أعمال القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين للغرفة للتعرف إلى الفرص المتاحة، وبحث مدى إمكانية إقامة شراكة استثمارية وصولاً إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجات الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن معرض الخمسة الكبار سيشكّل منصة مهمة للشركات في إمارة الشارقة، لاستعراض ما تقدمه من منتجات وخدمات متخصصة تمهد الطريق لعقد شراكات واستثمارات جديدة لشركاتهم، من خلال لقاءات العمل التي ستتيحها الغرفة عبر منصتها التي ستؤدي دوراً بنّاءً وفعّالاً لتباحث وتدارس إقامة مشاريع جديدة.

توسيع الرقعة

من جانبه، أكد عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في غرفة الشارقة، أن المركز يسعى دائماً للعمل مع الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً، ورفع كفاءتها وزيادة وجودها في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة قدمت تسهيلات لوجستية لأعضائها، بهدف تحفيزهم إلى المشاركة في فعاليات معرض الخمسة الكبار الذي يعد فرصة مهمة لهم للتواصل مع الأشخاص والشركات المهتمين بتأسيس أعمالهم أو توسيعها، فضلاً عن تعريف العملاء المستقبليين في قطاع البناء والتشييد بالمنتجات التي يقدمونها وفهم احتياجاتهم، إلى جانب الاطلاع على المشاريع الإنشائية والعمرانية الجديدة في الإمارات والمنطقة.