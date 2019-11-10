موانئ وجمارك دبي تستشرف آفاق التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المبادرات التي تطلقها حكومة دبي سواء على صعيد السياسات التحفيزية أو التشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها تعزيز الاستثمار، تمثل رسالة طمأنة قوية ترسخ ثقة الدول الشريكة وكل الجهات الاستثمارية وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم بأن اقتصاد دبي وبيئتها الاستثمارية هي بيئة آمنة، توفر كل المقومات التي تدعم نجاحهم وتوسعهم وتحقيق مصالحهم.

مشيراً إلى أن حكومة دبي تحرص على تقديم أكبر قدر من المحفزات للقطاع الخاص من أجل ضمان استدامة نمو الأعمال والاقتصاد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تمكين قطاعات الأعمال ودعم قدرتها على تعزيز مكاسبها وأرباحها لتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الربع سنوي الثالث للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، الذي حضره رؤساء قطاعات الأعمال بهدف استشراف آفاق التجارة والاطلاع على تجارب وخبرات المختصين في مجموعات العمل ورؤيتهم في دعم سلسلة الإمداد وتطوير الخدمات اللوجستية، وكذلك مقترحاتهم لتعزيز التبادل التجاري بين دبي والدول الصديقة والشقيقة، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات الجمركية.

بنية تحتية

وقال سلطان بن سليم: «نتعلم دوماً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كيفية تحويل التحديات إلى فرص حقيقية واعدة، وهذا هو سر نجاح دبي وقدرتها على التطور، فطيران الإمارات أسست في ظروف إقليمية صعبة، وهي الآن من أكبر شركات الطيران في العالم، وبعد الأزمة المالية العالمية استثمرت دبي بشكل سخي في البنية التحتية، ثم عاودت الاستثمار مجدداً في مشاريع إكسبو 2020. هذه هي دبي لا تتوقف عن النمو والبحث عن الفرص لدعم قطاعتها الحيوية والاستثمارية».

وأضاف: «لدى موانئ دبي العالمية، الشركة الرائدة في عمليات المرافئ الدولية واللوجستية، الآن حضور قوي في 80 ميناء ومحطة تغطي كل قارات العالم، حيث تقوم المجموعة حالياً بزيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في العديد من الدول في أفريقيا وآسيا، ونحن ندعو من هنا قطاع الأعمال والتجار في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي للمجموعة».

تعاون وتنسيق

وأكد أحمد محبوب مصبح حرص جمارك دبي تعزيز التعاون والتنسيق مع مجموعات العمل والتجارة لدعم تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية وضمان استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 676 مليار درهم مقارنة بنحو 644 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يظهر مدى قدرة قطاع التجارة الخارجية على تجاوز التطورات المتسارعة التي نشهدها في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الخدمات الذكية لجمارك دبي حظيت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية لدورها الرائد في دعم سلسلة التوريد.

سلاسل التوريد

وقال شاشي شيكار، رئيس مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية: يسهم قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية بجزء مهم من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة للشركات في دبي للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة وسوق الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق بحلول 2024 إلى 35 مليار دولار.

وأضاف: يلعب ابتكار الأنظمة الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية دوراً بالغ الأهمية في ضمان تدفق البضائع بكفاءة عالية عبر سلسلة التوريد على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى وجود نمو في الناتج الإجمالي العالمي، حيث يتوقع أن يصل إلى 114 تريليون دولار بحلول 2024، وبحلول 2050 سيتضاعف بمعدل 3 أضعاف.

سوق

واستعرضت نادية عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن واللوجستيك «نافل»، توجهات قطاعات الخدمات اللوجستية والشحن الوطنية، مؤكدة أن (نافل) تعتبر أقدم نقابة لوكلاء الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع على الصعيد العالمي أن تصل قيمة سوق الصناعة اللوجستية إلى 15.5 تريليون دولار بحلول العام 2025، بمعدل متوسط نمو سنوي بواقع 7.5%. وتسعى الشركات مع تزايد وتيرة انسيابية الحدود أمام الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، إلى توسيع عملياتها.