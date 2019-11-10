«ماج للتطوير» تطرح «خطة نَعمْ» لتملك وحدة سكنية في 15 دقيقة فقط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن إطلاق برنامجها المبتكر «نَعمْ»، والذي يشمل حزمة غير مسبوقة من التسهيلات وعروض السداد الميسرة التي تتيح للعملاء تملك منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها.

ويأتي هذا البرنامج النوعي تماشياً مع «رسالة الموسم الجديد»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة «ماج للتطوير»: «تطرح شركة ماج للتطوير حزمة خطط سداد مرنة شاملة وغير مسبوقة، لأول مرة في تاريخها، حيث تم تصميمها بعناية لتمنح العميل فرصة سداد ثمن الوحدة السكنية على دفعات متساوية غير قابلة للتغيير طوال مدة السداد عبر فترات مختلفة تبدأ من 5 أعوام وتمتد إلى 24 عاماً، كما سيتمكّن العملاء، وفقاً لشروط كل خطة سداد على حدة، من تملّك فيلا أو تاون هاوس، أو شقة دون دفع رسوم التسجيل وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة عند التسليم، وهو ما يؤكد اهتمامنا الكبير بتلبية متطلبات العملاء باعتبارهم أولوية رئيسية لأعمالنا».

ويتضمن البرنامج، الأول من نوعه من حيث المزايا الإضافية التي يحصل عليها العميل، ثلاث خطط مرنة لسداد أسعار الوحدات بما يسمح له بشراء العقار بدون دفعة أولى وبدون دفعة أخيرة من التسليم مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل.

وتوفر «ماج للتطوير» ضمن برنامجها الذي يتيح إنجاز عملية الشراء خلال 15 دقيقة فقط، ميزة حسم الدفعات مباشرة من حساب العميل لتسهيل عملية الدفع وتوفر خيارات للعميل للدفع بدفعات ثابتة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو دفعات كل 3 شهور بدون الحاجة لأي تسهيلات بنكية.

وجاء برنامج «نَعمْ دبي» بعد دراسة متعمقة ومتخصصة من جانب «ماج للتطوير» لسوق العقارات في الدولة، فيما تشير دراسات أجرتها العديد من الشركات إلى أن أي مستأجر لعقار سكني في دولة الإمارات يقوم بدفع مبالغ مقابل الإيجار على مدى عشر سنوات تعادل قيمw ة الشقة القاطن بها.

ووفقاً لشروط خطط السداد ، تطرح ماج للتطوير 3 خطط تناسب كل فئات المستثمرين، حيث من الممكن تملك عقار بدون الحاجة لدفعة أولى، وبأقساط ثابتة مضمونة ودون رسوم تسجيل أو رسوم الخدمات، إلى جانب توفير تأمين على الحياة.