5 مليارات دولار الاستثمارات الإماراتية في البرازيل

المصدر: دبي- البيان

سجّل الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية، نمواً ملحوظاً بنسبة 50.57 % على أساس سنوي، ما يعكس العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، بحسب الغرفة التجارية العربية البرازيلية التي تشير الأرقام الصادرة عنها، عن وصول حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية من 3.1 مليارات دولار إلى 4.68 مليارات دولار في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونشرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية هذه الأرقام، بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى دولة الإمارات، حيث وقع البلدان خلالها ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ما مهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في البرازيل، التي تقدر حالياً بنحو 5 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 1.88 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 11.9 % عن العام الماضي، في حين بلغت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى الدولة 474.12 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 13.24 % عن العام الماضي، كما وصل حجم التدفق التجاري بين البرازيل ودولة الإمارات إلى 2.12 مليار دولار منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر 2019، أي بارتفاع بلغ 28 % عن العام الماضي.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: حافظت البرازيل والعالم العربي على علاقات تجارية قوية وطويلة الأمد، حيث تعكس أرقام الاستيراد والتصدير الأخيرة بين الجانبين، متانة وقوة هذه العلاقات، وتمتلك البرازيل الكثير لتقدمه للعام العربي، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية، حيث يلتزم الجانبان ببناء تعاون تجاري أقوى وأكثر فاعلية في السنوات المقبلة، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين اليوم مرشحة لمزيد من النمو، مع توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

وأظهرت آخر إحصاءات الغرفة أن الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 37,142.82 ألف طن، بقيمة 10.34 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، فيما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية 5.65 مليارات دولار، أي ما يمثل 13,817.07 ألف طن من المنتجات، في حين وصل التدفق التجاري البرازيلي إلى الدول العربية إلى 50,959.89 ألف طن، بقيمة 15.99 مليار دولار.