247 ألف مستثمر هندي يملكون 64.4 ألف رخصة أعمال فاعلة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، مؤخراً، أن 246.74 ألف رجل أعمال هندي، يمتلكون 64.36 ألف رخصة أعمال فاعلة في إمارة دبي، حيث ساهمت الشركات الهندية الفاعلة في إضافة 854.24 ألف وظيفة إلى سوق العمل.

وذكر التقرير أن الأنشطة التجارية تستحوذ على النسبة الأكبر من رخص أصحاب المنشآت من الهند، بواقع 49,9 ألف رخصة (77.5 %)، ووصل عددهم في هذا النشاط إلى 212,5 ألفاً، تليها الأنشطة المهنية بواقع 13,037 رخصة (30,153 فرداً)، بالإضافة إلى 1,404 رخص صناعية (4,042 فرداً)، و19 رخصة سياحية (42 فرداً).

وتوضح الأرقام أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة ورجال الأعمال الهنود، لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، فضلاً عمّا توفره من ميزات كثيرة، وفرص تجارية لا حصر لها، كما تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي، من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار، والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.

وقال فيصل كوتيكولون مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كي إيه إف القابضة»: «تعد دبي واحدة من مدن العالم القليلة التي شهدت تحولاً استثنائياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، كما أنها تقف وراء عدد من أشهر قصص النجاح الملهمة في العالم، ليس فقط نظراً لموقعها الاستراتيجي، بل بفضل الرؤية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة للدولة».

وذكر أحدث التقارير، أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند، قد شهدت نمواً كبيراً، بلغت نسبته 22 % خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) عام 2009، إلى 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في 2018، بزيادة قدرها 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار).