تعاون «دبي للسياحة» والشركاء لتحقيق استراتيجية 2025-2022

المصدر: دبي- البيان

أطلعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» شركاءها في قطاعي الضيافة والسفر بالإمارة على آخر مستجدات قطاع السياحة والأداء الإيجابي، الذي حققه خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

كما أطلعت الدائرة الشركاء على المبادرات والحملات التسويقية المبتكرة التي تنفّذها الدائرة على مدار العام لتعزيز سمعة دبي العالمية وزيادة أعداد الزوّار الدوليين، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية واستثمار الفرص التي ستوفرها استضافة «إكسبو 2020 دبي» فضلاً عن توحيد الرؤى وتكاتف جهود الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة وإيجاد قاعدة مشتركة للارتقاء بأوجه التعاون المثمر والبنّاء بين مختلف الأطراف بما يتماشى مع استراتيجية السياحة 2022-2025.

شارك في اللقاء الذي عقد في مبنى الدائرة الرئيسي مؤخراً هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بحضور مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين وممثلي شركات السياحة والسفر والضيافة والطيران في الإمارة ومن بينها: طيران الإمارات وفلاي دبي وجميرا وماريوت الدولية ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال ومجموعة الحبتور وأتلانتس النخلة ومجموعة إعمار للضيافة وغيرها.

وقال هلال سعيد المري: نهدف من خلال تنظيم هذه اللقاءات مع شركائنا في القطاع إلى اطلاعهم على آخر التطوّرات والتوجّهات التي يشهدها سوق السفر العالمي، إلى جانب مستجدّات وأداء السوق المحلي وكذلك تقديم شرح حول الحملات التسويقية المتنوّعة والمبادرات والجهود التي تبذلها الدائرة من أجل جذب المزيد من الزوّار إلى المدينة بما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة مفضّلة للزيارة وأن تكون دبي دائماً في طليعة الوجهات السياحية العالمية التي يوُصى بالسفر إليها، كما نحرص خلال هذه اللقاءات على حثّ الشركاء على مواكبة التطورات والعمل سوياً، بما يتوافق ويتماشى مع استراتيجية 2022-2025.