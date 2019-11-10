دبي الأفضل إقليمياً في فرص الأعمال والثالثة عالمياً في ريادة السيدات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر مدن الفرص، أفضل المدن لريادة الأعمال 2019، الصادر حديثاً عن شركة «موفينغا»، محتلة المرتبة الأولى، كما حلت في المرتبة 11 عالمياً برصيد 91.11 نقطة متفوقة على 64 مدينة في العالم من ضمنها هلسنكي وكوبنهاغن وبرلين وملبورن وباريس وهمبورغ وشنغهاي وأوستن وأثينا وتورنتو وأوسلو.

وقدر المؤشر كلفة تأسيس عمل في دبي بـ 8922 دولاراً، خلال مدة 4 أيام فقط، وحلت دبي في المرتبة 3 عالمياً في ريادة أعمال السيدات برصيد 91.11، والـ 5 في مناخ البنية التحتية، والـ 21 في مناخ التكنولوجيا، والـ 36 في رأس المال البشري، والـ 20 في رأس المال الاستثماري برصيد 95.4 نقطة، وكانت التجارة الإلكترونية هي الصناعة الرئيسية للنمو.

وتصدر المؤشرَ كلٌ من لندن وبرشلونة ونيويورك وسنغافورة وأمستردام، وجاءت في ذيل القائمة كل من زيوريخ 73 وزغرب 74 وتلبيسي 75. وكانت القاهرة 68 المدينة العربية الوحيدة التي ضمتها القائمة إلى جانب دبي.

وكانت «موفينغا» أصدرت دراسة تكشف عن أفضل المدن لرواد الأعمال الذين ينتقلون إلى الخارج أملاً في إنشاء عمل تجاري. وبعد إطلاق سلسلة من الدراسات التي تبحث في أفضل المواقع للحصول على فرصة، استخدمت الشركة الألمانية حتى الآن البيانات لتحديد أفضل المدن للعثور على وظيفة وتأسيس عمل تجاري.

وتم اختيار 75 مدينة من جميع أنحاء العالم تشتهر بروح المبادرة وفرص العمل والنمو الاقتصادي. ونظراً لاحتياجات الصناعات المختلفة من حيث البنية الأساسية والتشريعات والتمويل، فقد قررت الدراسة التركيز على ثلاث صناعات مشتركة محددة تحظى بشعبية لدى رجال الأعمال الوافدين الذين يتطلعون إلى إقامة أنفسهم في بلد جديد، المطاعم، التكنولوجيا والمشاريع الرقمية، والاستيراد والتصدير.