ترقية «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي- سيد صالح

راجعت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» التصنيف الائتماني «Baa1» لشركة «دبي لصناعات الطيران»، ومجموعة الشركات التابعة لها، وذلك بغرض ترقيته.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، تعتزم الوكالة أيضاً مراجعة التصنيف الائتماني «Baa2»، الذي منحته للسندات/ أوراق الدين الاعتيادية غير المؤمنة الصادرة عن شركة «دبي لصناعات الطيران للتمويل»، التابعة لشركة «دبي لصناعات الطيران».

كما تعتزم «موديز» كذلك مراجعة التصنيف الائتماني «Baa2»، الذي منحته للجدارة الائتمانية لشركة «اواس افييشن كابيتال دبي لصناعات الطيران» الأيرلندية، التي استحوذت «دبي لصناعات الطيران» عليها في عام 2017، لغرض الترقية.

وأوضح أن المراجعة تأتي في سياق الاعتراف بتحسن مستوى هيكل التمويل والسيولة لدى الشركة، والخطوات الجادة التي اتخذتها الشركة لسداد قرض كبير لأكبر مساهم فيها، وهي «مؤسسة دبي للاستثمار».