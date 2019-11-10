«إيه بي سي» تفوز بعقد تقديم خدمات الضيافة الجوية من الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة «إيه بي سي» وهي إحدى شركات مجموعة «سيرتا» الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية تعاون مع مجموعة «الاتحاد للطيران»، تهدف إلى تقديم «إيه بي سي» مجموعة من خدمات الضيافة الجوية والبيع على الرحلات وعدد من الخدمات اللوجستية للإتحاد للطيران، ما شأنه أن يعزز مسيرة الأخيرة الريادية في تقديم أرقى الخدمات للمسافرين على متن طائراتها.

وتنص الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على تقديم تلك الخدمات لما يزيد عن 700 رحلة جوية سنوياً من رحلات «الاتحاد للطيران». وقام بتوقيع الاتفاقية عبد الله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا وعلي عبد الله السلمان، مدير إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران، وذلك بحضور موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعادل الملا، نائب الرئيس لشؤون إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران.

وتعد هذه الاتفاقية واحدةً من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع الضيافة الجوية في دولة الإمارات ودليلاً إضافياً على نجاح مجموعة سيرتا المدعومة من قبل صندوق خليفة كأحد المشاريع الإماراتية الرائدة ذات المستقبل الواعد، انطلاقاً من جهوده المستمرة في دعم رواد الأعمال المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الوطنية والعمل على استدامتها.

وأوضحت موزة عبيد الناصري أن الاتفاقية تعكس دور الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، مؤكدةً حرص صندوق خليفة الدائم على تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لرواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع المبتكرة باعتبارهم يشكلون دعامة صلبة للاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو.