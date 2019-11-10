مجلس سيدات أعمال عجمان يشارك في إطلاق استراتيجية النهوض بعمل المرأة العربية

المصدر: القاهرة - وام

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ممثلةً بمجلس سيدات أعمال عجمان، في فعاليات «المنتدى العربي للمرأة العاملة» الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت عنوان «التمكين من منظور التنمية المستدامة» في القاهرة.

وشهدت أعمال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تناول المنتدى ثلاث حلقات نقاشية تحت عناوين «التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة ـ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل تنموي، والإعلام التنموي المستجيب للنوع الاجتماعي، وريادة الأعمال النسائية ـ مقومات النجاح».

وثمّنت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، دور الحكومات العربية وحرصها على تمكين المرأة اقتصادياً، ومدى تأثير ذلك في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أشادت بالدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لسيدات الأعمال، حتى أصبحن يسهمن بشكل مؤثر في الناتح المحلي.

وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على زيادة مشاركاته الخارجية، وضمان التعاون مع كل الجهات لخدمة سيدات الأعمال، وتحفيزهن إلى استدامة أعمالهن.

حضر أعمال المنتدى، الذي عُقد على مدى يومين في القاهرة، عبير عيد الفرج، مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، وأمينة عبيد المهيري.

وأشادت عبير الفرج بدور المنتدى في توفير مظلة دولية تعزز تجارب سيدات الأعمال والجهات المعنية بدعم وتمكين المرأة العربية، لا سيما أن محاور المنتدى سلطت الضوء على عدد من الموضوعات التي تعزز مسيرة المرأة العربية وريادتها، ومنها «دور معايير وتشريعات العمل العربية في توفير بيئة العمل اللائقة لتعزيز مشاركة المرأة في برامج التنمية، ومشاركة المرأة العاملة في مراكز صنع القرار في منظمات الأعمال والعمال سبيلاً لحماية حقوق المرأة العاملة وزيادة مشاركتها في أسواق العمل، ودور سياسات التوظيف في دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، والإعلام التنموي المستجيب للنوع الاجتماعي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل تنموي يحقق تكافؤ الفرص والمساواة وإحصاءات سوق العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي».

وعلى هامش فعاليات المنتدى، نُظم معرض دعم رائدات الأعمال ومعرض منتجات الحرفيات، وتم استعراض أبرز التجارب الناجحة في التسويق الإلكتروني ومسابقة أفضل تسويق إلكتروني.