سوق أبوظبي العالمي يشارك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، في أبوظبي عن مشاركته في «مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2019»، أكبر الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، والذي يعقد 11 حتى 15 الجاري، حيث يستضيف وفد السوق، الذي يترأسه ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، جناحاً ضمن المهرجان وينظم ورشة عمل عن السوق إلى جانب مشاركته في منطقة الهيئات التنظيمية ضمن المهرجان. وسيستعرض السوق الشركتين الفائزتين في تحدي ابتكار فينتك أبوظبي بالإضافة إلى استضافته لمنصة «Hub 71».

وقال ريتشارد تنغ: «لطالما وفر المهرجان منصة استراتيجية لاستعراض الإنجازات والفرص الهائلة التي تقدمها الإمارات والمنطقة كافة أمام مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي».