المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً وحضور نحو 1500 شخصية تمثل شركات ومنظمات اقتصادية مختلفة ونخبة من خبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وينظم المنتدى الذي تتضمن فعالياته 12 جلسة و5 ورش عمل، وملتقى لسوق دبي المالي مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر».