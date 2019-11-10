«مالية عجمان» تعزز الوعي الضريبي بمبادرات مبتكرة

المصدر: عجمان - وام

أكد مروان أحمد آل علي، المدير العام للدائرة المالية في عجمان، الحرص على تعزيز الجهود خلال الفترة المتبقية من 2019 في نشر التوعية الضريبية في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة وضعت مجموعة من المبادرات المتخصصة المبتكرة الهادفة إلى دعم وتعزيز الوعي الضريبي.

وقال آل علي إن مكتب الشؤون الضريبية بالدائرة نفّذ خطة توعوية لجهات المجموعة الضريبية لحكومة عجمان، تضمنت زيارات توعوية للعديد من الجهات، و3 ورش توعوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة داخل الإمارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وغرفة التجارة والصناعة، وكلية المدينة الجامعية، تم خلالها عمل توعية شاملة بضريبة القيمة المضافة والتوضيحات الصادرة عن الهيئة والرد على الاستفسارات الضريبية وغيرها من الأمور الضريبية المهمة.