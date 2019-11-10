دبي وجهة المؤتمرات الدولية الأولى إقليمياً 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كافة في مؤشر تنافسية وجهات المؤتمرات الدولية 2019، محتلةً المركز الأول، فيما حلّت في المركز 39 عالمياً، متفوقةً على بعض من أعرق المدن، مثل دبلن ونيو دلهي ولشبونة وغلاسكو وبراغ وفلورنسا وليون وأوسلو وأثينا وزيورخ.

وكانت شركة الاستشارات العالمية لصناعة المؤتمرات، «GainingEdge»، أصدرت مؤشرها التنافسي السنوي الثاني لوجهات المؤتمرات الدولية، إذ يغطي «مؤشر تنافسية وجهات المؤتمرات الدولية 2019»، في طبعته الثانية، أفضل 103 مدن في العالم، استضافت 82 اتفاقية دولية أو أكثر على مدى ثلاث سنوات خلت، وفقاً لما أوردته الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA). وكانت الطبعة الأولى لأفضل 50 وجهة للمؤتمرات الدولية أطلقت خلال مؤتمر الجمعية الدولية للمؤتمرات الـ52 الذي عُقد في دبي في أكتوبر 2018.

ويقدّم مؤشر تنافسية الوجهة 2019 أفضل 103 وجهات من حيث ترتيبها وعدد النقاط التنافسية، بناءً على بحث شركة الاستشارات العالمية عن عوامل التنافسية الرئيسة، كما يقيّم كيفية مقارنة الوجهات عموماً من حيث قوة عرضها، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تؤثر في اختيار الوجهة من خلال مخططي الاجتماعات ومنظمي المؤتمرات.

ويقيّم خصائص مُخرجات الوجهة، بما في ذلك عوامل البنية التحتية (أماكن الاجتماعات، وحزمة الفنادق والمرافق، والاتصال الدولي والخدمات اللوجستية)، والعوامل التنافسية (نقاط القوة في المجتمع العلمي، وجاذبية الوجهة والتكاليف)، وكذلك المؤشرات الكلية (حجم السوق، والقوة الاقتصادية، وبيئة الأعمال، والظروف الاجتماعية).

وجاءت باريس في الصدارة تلتها في المرتبة الثانية برشلونة، ثم سنغافورة، وطوكيو ونيويورك في المرتبة الخامسة. وحلّت أبوظبي في المرتبة 67.