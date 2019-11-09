أدنيك تنهي استعداداتها لاستضافة معرض أديبك 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض" اليوم السبت عن استكمال تحضيراتها لاستضافة "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" (أديبك)، المقرر عقده تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله" في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

ويُعد "أديبك" واحداً من أكبر المعارض على مستوى العالم، فضلاً عن كونه الملتقى الأكثر تأثيراً بالنسبة للمختصين والخبراء والأطراف المعنية في قطاع النفط والغاز. وتسهم الفعالية في دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض" لاستعراض خبراتها في مجال سياحة الأعمال، فضلاً عن تسليط الضوء على إمكاناتها ونجاحاتها في استقطاب واستضافة أهم المعارض والمؤتمرات الرائدة على مستوى العالم. كما يعزز المعرض قدرات الشركة على استضافة الفعاليات الكبرى بالاستفادة من المساحات الداخلية والخارجية والبحرية على حد سواء.

ويُقام المعرض بدعم من "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، ويُجسد منصة مثالية تتيح للجهات الفاعلة في قطاع النفط اللقاء واتخاذ قرارات مهمة. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية خلال أيامها الأربعة أكثر من 2.220 شركة عارضة من 59 دولة حول العالم، بغرض استعراض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات أمام ما يزيد عن 145 ألف من الحاضرين.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها أن إقامة فعالية دولية كبرى بحجم "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول"، والذي يشغل كامل مساحة العروض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يعكس مدى مرونة مرافقنا القادرة على توفير مساحات العروض الداخلية والخارجية وصولاً للعروض المائية في ذات الوقت، وقدرتها على مواكبة التطور الذي تشهده هذه الفعاليات الدولية الكبرى وتوفير أحدث التجهيزات والمعدات وفق أعلى المواصفات العالمية.

وبيّن الظاهري أن فرق العمل في الشركة قد أنهت كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة هذه الحدث الحيوي وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات العارض والزوار على حد سواء، وإخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة الأعمال في المنطقة.

وذكر كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، المُنظمة للفعالية: "نسعى باستمرار لتحسين معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وتعزيز مكانته العالمية الرائدة ليبقى الحدث الأبرز عالمياً في قطاع النفط والغاز".

وأضاف هدسون: "يتخذ مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، النابضة بالحياة مقراً له. ويتميز بموقعه في قلب مفترق الطرق بين الشرق والغرب، وما يوفره من مرافق عالمية المستوى تتناسب مع مكانة هذه المدينة العالمية. ويوفر المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة لمنظمي الفعاليات، ويستقطب حضوراً إقليمياً ودولياً مثالياً، وهذه تجربة فريدة لا توفرها سوى مراكز قليلة جداً في العالم".

وبالنسبة لمعرض ومؤتمر أديبك، فإن من أهم المعالم الرئيسية الجاذبة في أدنيك، هو قربه من الواجهة البحرية الواسعة ومرسى أدنيك الفريد من نوعه وقدرته الاستيعابية الضخمة، حيث يستضيف السفن والقوارب الرافعة الخاصة بالمعرض. ذلك بالإضافة إلى البنى التحتية المتميزة والعالمية المستوى في أدنيك، والقادرة على تلبية كافة احتياجات النقل الخاصة بالعارضين والوفود والزوار. حيث أسهمت هذه البنى والتسهيلات المعمارية الرائعة في تشجيع واستقطاب الوزراء والمديرين التنفيذيين وكبار رجال الأعمال في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في أديبك على مدار الأعوام، ما ساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة تجارية وسياحية ديناميكية ناجحة بامتياز.

وستتناول فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول الدور الرئيسي لجهود التحول الرقمي في دعم النمو المستقبلي وتعزيز الكفاءة ضمن قطاع النفط والغاز. كما ستركز نسخة العام الحالي من الفعالية على مجال "التحول الرقمي - الثورة الصناعية الرابعة"، بعد إطلاقها للمرة الأولى في نسخة 2018، وستتم مناقشة هذا الموضوع بحضور ثلاثة من أبرز المتحدثين المتخصصين، وهم جريج كروس، رائد الأعمال والشخصية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سول ماشينز"، وسيباستيان ثران، العالم والمدرّس والمخترع ورائد الأعمال والأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوداسيتي"، وجيمي وودروف، خبير الأمن الإلكتروني رقم 1 في أوروبا

وبجانب ذلك، سيشهد معرض "أديبك" مشاركة 51 شركة نفط وطنية وعالمية، فضلاً عن أكثر من 1000 متحدث من شتى أنحاء العالم ممن سيسجلون حضورهم في ما يزيد عن 160 جلسة استراتيجية خلال المؤتمر. وتقام الفعالية بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، ودائرة النقل، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة "مصدر"، ودائرة الثقافة والسياحة.