«ريفولي» تستضيف دروة التأهيل لـ«أوميغا نيشن غولف تور»

المصدر: دبي- البيان

استضافت مجموعة ريفولي دورة التأهيل الثالثة في بطولة أوميغا نيشن للغولف 2019، وذلك في نادي دبي هيلز للغولف. وجاءت البطولة استكمالاً للسلسلة الثانية من أوميغا نيشن للغولف 2019، التي بدأت في مارس من العام الجاري، ويتوقع أن تنظم النهائيات في 4 ديسمبر في النادي نفسه. ويتم تنظيم دورة أوميغا نيشن 2019، بالتعاون مع «يو بي إس».

وتعتمد البطولة طريقة ضرب كرتين، وستتبع نظام أهداف مجموع ستابلفورد، وهي تستقبل مرة جديدة كل الهواة البالغين من الإمارات، مقسمين على فرق تتنافس للتأهل إلى البطولة النهائية مع إمكانية الفوز بمكان للمشاركة في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك 2020 أو أوميغا دبي مونلايت كلاسيك 2020.

ويحصل الفائزون في المركز الثاني والثالث أيضاً على جوائز، إضافة إلى جائزة الضربة الأقرب والاستمرارية الأطول للرجال والنساء. ويتم تسجيل المشاركين ضمن فريق دولة يختارونها أو من خلال حزم غولف خاصة متوفرة للأعضاء وغير الأعضاء في نادي دبي هيلز للغولف، وتشمل رسوم الدخول إلى الملاعب، والحصول على الكرات والتنقل والعشاء.