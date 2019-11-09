«كورتين دبي» تطلق أكبر تحدي كأس أعمال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جامعة كورتين في دبي، إحدى أعرق الجامعات الأسترالية، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تحدي كأس الأعمال ديوا لعام 2019، وهو الأكبر في تاريخ جامعة كورتين دبي، من حيث المشاركة مع تنافس 1200 طالب ضمن 225 فريقاً.

ويشكل تحدي كأس الأعمال ديوا لعام 2019 فرصة فريدة لطلاب الثانوية من سائر أرجاء الدولة للتبارز، وإظهار مهاراتهم في قضايا محددة من عالم الأعمال، أسبوعياً، وعلى مدار 4 أسابيع. ويتم تزويد الطلاب بقضية دراسية في الأعمال التي تتعلق بشركات معروفة في دولة الإمارات وموضوع هذا العام الذكاء الاصطناعي وتأتي الفرق بأفضل الأفكار لديها مدعومة بالتحليل المالي والمادي، والتي يتم الحكم عليها من قبل فريق من الأكاديميين في كورتين دبي.

وستتحدى دراسة الحالة النهائية في 16 نوفمبر الطلاب لاقتراح استخدام جديد للذكاء الاصطناعي لهيئه كهرباء ومياه دبي. وسينضم للفرق الخمسة الأولى من أول 3 دراسات حالة 5 فرق أخرى صاحبة أفضل وصف مختصر للتعريف بفكرة أو نشاط أو مشروع معين خلال النهائيات، وذلك لتقديم عروضها مباشرة على مسرح معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية أمام لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء من ديوا وجامعة كورتين.

وعلاوة على الجوائز القيمة، تحصل الفرق الفائزة على فرصة قيمة لاكتساب معرفة عملية من خلال التدريب المهني في هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا وكورتين دبي وهانتر فودز. وقال دانيال أدكينز الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية الأكاديمية لجامعة كورتين دبي ومجموعة ترانزناشونال أكاديميك: التحدي من أنجح ما حققناه على الإطلاق مع ما يقرب من 1200 مشارك من 66 مدرسة. ويركز التحدي على مساعدة الطلاب على تطوير المهارات اللازمة لوضع حلول إبداعية لقضايا الأعمال العالمية الحقيقية. والطلاب لا يتنافسون فقط بل يتعلمون أيضاً من كل دراسة وموضوع يعرض عليهم.