«جيه إيه» للمنتجعات والفنادق تفتتح فرعين لمطعم مأكولات شرق أوسطية

المصدر: دبي - البيان

تفتتح جيه إيه للمنتجعات والفنادق مطعم فينيسيا الذي يقدم أطباقًا من المطبخ الشرق الأوسطي محضرة بلمسة عصرية، وذلك ضمن فرعين جديدين في دبي، في إضافة جديدة إلى محفظتها النامية من المطاعم. واشتق اسم المطعم من حضارة البحر الأبيض المتوسط القديمة التي نشأت في بلاد الشام وتحديدًا لبنان، فمنذ 2500 قبل الميلاد، اشتهر الفينيقيون بالتجارة وهم أول من جلب زراعة زيت الزيتون وتجارة الزعفران والتين والأسماك المملحة وغيرها من المنتجات.

وتكريمًا لإرث الحضارة الفينيقية العريقة، تفتتح جيه إيه للمنتجعات والفنادق فرعين أحدهما في فندق جيه إيه برج شاطئ الواحة الواقع على ممشى مساكن شاطئ جميرا والآخر في جيه إيه الشاطئ في منتجع جيه إيه ذا ريزورت في جبل علي. وتقدم العلامة مطعم فينيسيا كمفهوم عصري لمطاعم الحي التي تقدم أطباقًا محضرة على الطريقة الأصيلة وتحتفل بتاريخ المطبخ الشرق أوسطي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وابتكر غريغ معلوف، الشيف الاستشاري للمطعم، سلسلة «قوائم طعام من ابتكار غريغ معلوف»، حيث يضيف لمسة عصرية على المأكولات الشرق أوسطية التقليدية، ومن بين هذه الأطباق المبتكرة الفلافل بالبندق، وصيادية سمك باس البحر، في مزيج يجمع القديم والحديث. ويقوم أسلوب تقديم الطعام في المطعم على البساطة وتقدم الحلويات بطريقة جذابة وفريدة، أبرزها شطيرة البقلاوة بالبوظة.