«دبي للذهب والسلع» أفضل بورصة في المنطقة 2019

المصدر: دبي - البيان

فازت بورصة دبي للذهب والسلع بجائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن جوائز «إف أو دبليو جلوبال إنفستور» لعام 2019، بفضل النمو الكبير الذي حققته خلال العام، إذ حطّمت العديد من الأرقام القياسية من حيث أحجام التداولات وقيمتها الاسمية ومعدلات الاهتمام المفتوح.

ويتم اختيار البورصة الفائزة بجائزة «أفضل بورصة للعام» بعد عملية تقييم دقيقة تشمل مجموعة من المرشحين، استناداً إلى قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين من عقود المشتقات. كما تكرّم الجائزة الأداء المتميز للبورصة الفائزة ونجاحها في إطلاق منتجات وخدمات رائدة تميّزها عن بقية المرشحين.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يعتبر فوزنا بهذه الجائزة إنجازاً كبيراً وشهادة تؤكد النمو المذهل الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. نحن نسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة تنال ثقة المستثمرين والمتداولين، ويمنحنا هذا التكريم شعوراً بالرضا عن أدائنا المتميز، ويشجعنا على مواصلة جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات». وخلال الفترة التي شملها التقييم، تداولت بورصة دبي للذهب والسلع أكثر من 22.2 مليون عقد، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً من حيث أحجام التداول التي بلغت قيمتها الاسمية 449 مليار دولار، مما أكّد تميزها عن بقية المرشحين ضمن المنطقة، وأسهم في تعزيز مكانتها الرائدة في الأسواق الرئيسة.

كما عملت بورصة دبي للذهب والسلع على توسيع نطاق مشاركة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق خلال الفترة التي شملها التقييم، مع حفاظها على مكانتها بوصفها أكبر تجمّع عالمي للسيولة في تداولات الروبية الهندية.