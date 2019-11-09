مدينة مصدر و«سرْك» تعلنان عن توقيع شراكة استراتيجية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مدينة مصدر و«سرْك» توقيع شراكة استراتيجية لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية لتوفير أول خدمة لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية بالمدينة، التي تُعد واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.

وتعتبر مدينة مصدر، أول مجتمع حضري منخفض الكربون عالمياً حيث تعتمد حلولاً عملية في مجالات الطاقة والحفاظ على المياه، وإدارة النقل والنفايات، وتشكل المدينة بذلك موقعاً مثالياً لتشغيل دراجات «السكوتر»من «سرك» والتي تعمل كلياً بواسطة الطاقة الكهربائية، حيث سيتم شحن الدراجات عبر مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في المدينة.

وتضاف شراكة «سرْك» مع مدينة مصدر إلى محفظة الشركة المتنامية بأبوظبي منذ انطلاق خدماتها في يوليو كأول مشغل لدراجات «السكوتر» الكهربائية المعتمدة بالمنطقة.