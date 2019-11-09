«كينغستون تكنولوجي» أفضل مورد مُبتكر لحلول حماية بيانات المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كينغستون تكنولوجي»، المتخصصة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، فوزها بجائزة «أفضل مورد مُبتكر لحلول حماية بيانات المؤسسات» خلال حفل توزيع جوائز «غلوبال إنتربرايز كونكت 2019» السنوي.

وقال أنطوان حرب، مدير تطوير الأعمال ورئيس فريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كينغستون تكنولوجي: «تلعب جهود الابتكار وإمكانية تطبيقها بطريقةٍ مستدامة وعلى نطاق واسع دوراً محورياً في تحقيق النجاح والازدهار المستقبلي». وتُكرم جوائز «غلوبال إنتربرايز كونكت 2019» الشركات التي تسعى دوماً لتقديم منتجاتٍ نوعية ومتقدمة تُساعد في تطوير المزيد من الكفاءات والإمكانات. ويلتزم فريق الابتكار لدى الشركة بالبحث عن فرصٍ جديدة لتعزيز القدرات واستكشاف إمكانيات تكنولوجية جديدة.