2.17 مليون زائر خليجي لدبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

ارتفع عدد الزوار الخليجيين إلى دبي خلال أول 8 أشهر 9.59% إلى نحو 2.17 مليون زائر يشكلون 20% من مجمل عدد زوار الإمارة مقارنة مع 1.98 مليون خلال نفس الفترة من 2018 بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

واستحوذ السوق السعودي على 52 % من مجمل عدد الزوار الخليجيين الذين استقطبتهم دبي من يناير وحتى نهاية أغسطس وبلغ 1.131 مليون زائر.

ويأتي تدفق العائلات السعودية لزيارة دبي بدعم تطور البنية التحتية وسهولة المواصلات، حيث يصل متوسط إشغال الرحلات إلى أكثر من 90% لا سيما خلال مواسم الأعياد، وهو ما يشجع الناقلات الإماراتية والسعودية على التوسع في رحلاتها بين البلدين، سواء من حيث الوجهات أو عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار العمانيين ارتفع 30% بين يناير وأغسطس إلى 703 آلاف زائر، بينما زار دبي 245 ألف سائح كويتي.