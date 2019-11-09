دبي أفضل وجهة عطلات رحلات طويلة للعائلات البريطانية

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت دبي قائمة أفضل وجهات العطلات للرحلات ذات المسافات الطويلة لدى العائلات البريطانية في 2019، وفقاً لاستطلاع رأي عبر الإنترنت أجرته أخيراً «أون ذا بيتش»، أكبر شركة لحجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت في بريطانيا.

ووفقاً للاستطلاع جاءت «كانكون» المكسيكية في المركز الثاني، بينما جاءت رأس الخيمة في المركز الثالث.

وأفادت النتائج بأن العائلات البريطانية اختارت دبي كأكثر وجهة مفضلة لديهم لقضاء عطلات في أماكن ذات مسافات بعيدة عن بريطانيا، وذلك استناداً إلى عدة عوامل، من أهمها جوّها الدافئ المشمس، تعدد معالمها السياحية الجديرة بالزيارة، ووفرة وجهاتها الترفيهية العائلية، وخاصة التي تلائم الأطفال، فقد أظهرت النتائج أن دبي تضم أكثر من 20 مدينة ألعاب ترفيهية، بين مائية، مغلقة ومفتوحة.

وساهم في صدارة دبي للقائمة أن المسافة بينها ومختلف المدن البريطانية بالطائرة تعد هي الأقصر بين كافة وجهات العطلات للرحلات ذات المسافات الطويلة في العالم، حيث لا تتجاوز 6 ساعات و45 دقيقة في المتوسط.

وفي سياق متصل، أفادت نتائج استطلاع آخر للرأي أجرته الشركة نفسها، بأن دبي جاءت في المركز الثاني على قائمة أفضل وجهات العطلات للرحلات الطويلة لدى العائلات البريطانية من حيث القيمة التي تمنحها للزوار.