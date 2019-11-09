إدراج «شعاع كابيتال» ضمن مؤشر «إم إس سي آي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت «إم إس سي آي» مراجعتها نصف السنوية لشركات أسواق الإمارات المالية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقالت «إم إس سي آي» في بيان أمس، إنها أضافت شركة «شعاع كابيتال» ضمن مؤشر MSCI للشركات الصغيرة، فيما تقرر خروج «إعمار للتطوير» من المؤشر القياسي العالمي. وكانت «إعمار للتطوير» تم إضافتها لمؤشر «ام اس سي اي»، في المراجعة الدورية بمايو 2018.

وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة من كل الدول نحو 1.6 تريليون دولار، ويصل وزن السوق الإماراتية بمؤشر مورغان ستانلي نحو 0.71%.