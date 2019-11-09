(أدنوك) تحدد عروضها بين 25 إلى 29 دولاراً للطن

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت مصادر بالقطاع النفطي أمس: إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت عروضها للنفتا للنصف الأول من 2020 عند علاوة تتراوح بين 25 إلى 29 دولاراً للطن فوق المعادلة السعرية الخاصة بها على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب)، بما يشير إلى ارتفاع لا يقل عن 80% مقارنة مع أسعار عقود 2019.

وحددت «أدنوك» عروض النفتا البرافينية للتحميل في الفترة من يناير إلى يونيو من العام المقبل عند علاوة 29 دولاراً، تليها درجة منخفضة الكبريت من مصفاة الرويس شرق التابعة لها عند 28 دولاراً، ودرجة منخفضة الكبريت من مصفاة الرويس غرب التابعة لها عند 25 دولاراً، ونفتا مفصولة عند 27 دولاراً للطن.

وقالت المصادر إن أمام المشترين حتى أوائل الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار. وترتفع العروض الحالية بشكل كبير مقارنة مع علاوات الشراء 2019 ونفذت «أدنوك» عقوداً بتسوية عند علاوات بين 12 و16 دولاراً في الوقت الذي شحت فيه الإمدادات في الآونة الأخيرة.