«أوكسفورد بزنس»: أبوظبي مركز تجاري ولوجستي إقليمي

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب» نجاح أبوظبي في تعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجيستي إقليمي شديد الأهمية، وخاصة بعد أن سجل حجم مرور الحاويات في «ميناء خليفة»، أهم الموانئ البحرية في أبوظبي، ارتفاعاً 82.4% خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

ونشرت المجموعة البريطانية للأبحاث الاقتصادية أمس تقريراً خاصاً عن التجارة البحرية في أبوظبي موضحاً أن «موانئ أبوظبي»، والتي تدير 10 موانئ متنوعة في الإمارات، منها «ميناء الفجيرة»؛ «ميناء زايد»؛ «ميناء مصفح»؛ بالإضافة إلى ميناء خارج البلاد ويقع في غينيا بغرب أفريقيا، سجل ارتفاعاً 10% في حجم الشحنات الإجمالية التي عبرت كافة موانئه في النصف الأول مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وأكد التقرير أن النمو اللافت في حجم أعمال موانئ أبوظبي المختلفة جاء نتيجة جهود حثيثة تبذلها أبوظبي للتوسع في نشاط التجارة البحرية والخدمات اللوجيستية.وأضاف أن هذه الجهود تمخضت عن خطوتين كان لهما التأثير الأكبر في سرعة حجم النمو في موانئ أبوظبي وكانت الخطوة الأولى هي تدشين «محطة كوسكو أبوظبي للحاويات» في ديسمبر الماضي، بالتعاون بين «موانئ أبوظبي» وشركة «كوسكو» الصينية؛ فيما تمثلت الخطوة الثانية في الامتياز الذي جرى إبرامه في مايو الماضي مع ميديترينيان شيبينغ كومباني «إم إس سي» السويسرية.