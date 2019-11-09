الميزانية الاتحادية تتضاعف 307 مرات في 48 عاماً

المصدر: إعداد: رامي سميح

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تمكنت دولة الإمارات على مدى 4 عقود ونصف عقد من الزمان من تحقيق نقلة كمية ونوعية في قيمة وأنظمة إعداد الميزانية الاتحادية، فحلقت بنسب نمو قياسية لتنتقل من الملايين إلى عالم المليارات وتتضاعف بنحو 307 مرات من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 61.35 ملياراً 2020.

1.7 %

زيادة في ميزانية 2020 مقارنة بميزانية العام الحالي البالغة 60.3 مليار درهم.

26.7

ملياراً مخصصة للتنمية الاجتماعية بنسبة 38%

23

ملياراً للشؤون الحكومية العامية بنسبة 32.6%

10.4

مليارات للتعليم العام والعالي والجامعي بنسبة 14.8%

4.9

مليارات للرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 6.9%

4.6

مليارات لبرامج المنافع الاجتماعية للمعاشات بنسبة 6.5%

1.8

مليار لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بنسبة 2.5%

3 نقاط رئيسية في الميزانية:

1 - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة

2 - تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد

3 - نصفها خصص للقطاعات المرتبطة برفاهية وسعادة ورخاء المواطنين والمقيمين

تطور الميزانية الاتحادية في 10 سنوات:

2020 – 61.35 ملياراً

2019 – 60.3 ملياراً

2018 – 51.4 ملياراً

2017 – 48.7 ملياراً

2016 – 48.6 ملياراً

2015 – 49.1 ملياراً

2014 – 46.18 ملياراً

2013 – 44.57 ملياراً

2012 – 41.4 ملياراً

2011 – 40.4 ملياراً