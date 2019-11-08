64.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مع بلوغ عدد المسافرين عبر المطار 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وشهد الربع الثالث سفر 23.2 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، بانخفاض نسبته 2.4 %، مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي. وبنهاية سبتمبر بلغ نسبة الانخفاض 4.5 %، مقارنة مع الفترة المقابلة العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض البسيط، إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً، لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين، فضلاً عن الحظر العالمي على طائرة بوينغ 737 ماكس منذ مارس من العام الجاري.

حجم الشحن

وعلى صعيد الشحن، سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي، 636.5 ألف طن من البضائع خلال الربع الثالث، بانخفاض 5.9 %، مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي)، وبذلك يصل إجمالي حجم الشحن منذ بداية العام إلى 1.88 مليون طن، بانخفاض قدره 4.1 %. ويعود هذا الانخفاض إلى أن معظم حركة البضائع في مطار دبي الدولي، هي حقائب المسافرين التي تحملها الطائرة، والتي تأثرت بالانخفاض في السعة الاستيعابية أثناء مشروع إعادة تأهيل المدرج. ونقل مطار دبي الدولي عدداً إجمالياً يبلغ 4.55 ملايين حقيبة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.

حركة الطائرات

وسجّل الربع الثالث إقلاع وهبوط 97.49 ألف رحلة طيران، وبذلك يصل عدد الرحلات منذ بداية العام إلى 275.8 ألفاً و882 رحلة، بانخفاض نسبته 9.9 % عن العام الماضي.

أهم الوجهات

واحتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي، من حيث أعداد المسافرين، بوصول حركة السفر خلال التسعة الأشهر الأولى إلى 8,8 ملايين مسافر، وتأتي بعدها السعودية بـ 4.8 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ 4.6 ملايين. أما الدول الأخرى التي جاءت في قائمة أكبر الوجهات، فتشمل باكستان (3 ملايين مسافر)، والولايات المتحدة (2.4 مليون مسافر)، والصين (1.9 مليون مسافر). وجاءت أعلى المدن من حيث عدد المسافرين، لندن (2.7 مليون مسافر)، مومباي (1.7 مليون مسافر)، وأخيراً الرياض بـ 1.6 مليون مسافر. وانخفضت أوقات الانتظار في مطار دبي الدولي بنسبة 15 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.