مجلس دبي لرواد الأعمال يزور «نون» لبحث التعاون المشترك

المصدر: دبي- البيان

زار وفد من مجلس دبي لرواد الأعمال، العامل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً المقر الرئيسي لمنصة التسوق الإلكتروني «نون.كوم»، وذلك للاطلاع على أبرز ممارسات الشركة ودورهم البارز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وبحث سبل التعاون المشترك.

كان في استقبال وفد المجلس يوسف المحرزي، نائب رئيس الشركات في «نون.كوم»، حيث اطلع الوفد الذي ترأسه سيف علي الشعفار، رئيس مجلس دبي لرواد الأعمال، بمشاركة أعضاء المجلس وهم فهد البناي وهادي العباس ومنصور البستكي، على الخدمات والعروض المتنوعة، التي تقدمها «نون.كوم» لرواد الأعمال في المنطقة، بهدف مساعدتهم على التطور في عالم الأعمال والتجارة. وتأسس المجلس تحت مظلة غرفة دبي مؤخراً في خطوة متقدمة لتعزيز دور رواد الأعمال من الشباب المواطن في مسيرة التنمية الاقتصادية بدبي.