تعاون بين «الجمارك» و«الضرائب» لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة وأدوات التدخين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، في مقرها بدبي اجتماعاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر الجمارك المحلية، لتعزيز التعاون في مجال توسيع تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

حضر الاجتماع محمد بوعصيبة المدير العام للهيئة، وخالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد عبد الرحمن مدير جمارك الشارقة، وراشد الكندي نائب مدير عام جمارك الفجيرة، وسالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، وأحمد الخروصي مدير إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ بجمارك دبي وطلال الأصيل المستشار القانوني بجمارك أم القيوين، إضافة إلى علياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة.

وقال محمد بوعصيبة: إن الاجتماع هدف إلى تقديم الدعم الجمركي اللازم، لضمان نجاح منظومة الضرائب بالدولة في أداء دورها المالي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إطار رؤية الإمارات 2021. وأشار إلى أن الاجتماع تناول دور قطاع الجمارك في تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوسيع نطاق السلع، التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة ضريبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، وتطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي بـدءاً مـن أول ديسمبر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من المتطلبات الرئيسية لنجاح تطبيق التوسع في الضريبة الانتقائية يتولى تنفيذها قطاع الجمارك في الدولة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيراً إلى أنه من بين المتطلبات المتفق عليها اعتماد وتطبيق قائمة رموز النظام المنسق المستحدثة الخاصة بالمشروبات المحلاة، ضمن التعرفة الجمركية الموحدة وفصلها عن الفصول التي تشمل منتجات أخرى، وذلك قبل تاريخ التطبيق المقرر في أول ديسمبر المقبل، فضلاً عن تطبيق الرموز الجديدة المقترحة للسوائل المستخدمة في الأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. وهناك تعاون مشترك بين قطاع الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب لمواجهة التحديات، التي تواجه تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

نظام منسق

تم الاتفاق على حصر وتقييد جميع رموز النظام المنسق، التي تحتوي على أية سلع تندرج ضمن نطاق الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة، وتشديد التفتيش على جميع رموز النظام المنسق التي من المحتمل أن يتم من خلالها ممارسة جريمة التهرب الضريبي.