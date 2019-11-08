«دبي للسلع».. أرقام قياسية

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سجل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية في مجال تجارة السلع والمشاريع، أرقاماً قياسية جديدة في عدد الشركات المسجلة لديه في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم في شهر واحد منذ ما يقرب من عامين. ويعمل المركز على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة الدولية الآن وفي المستقبل البعيد، ويعد مساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها الإمارات.
16000
شركة إجمالي الشركات المسجلة في المركز
202
شركة جديدة في أكتوبر الماضي
170
دولة تمثل جنسيات الشركات
10
شركات جديدة في المتوسط يومياً الشهر الماضي
1868
شركة جديدة في 2018
12 %
زيادة في عدد الشركات المسجلة على أساس سنوي بنهاية 2018
10 %
مساهمة «دبي للسلع» من الناتج المحلي الإجمالي لدبي
53
مليون كيلوغرام تداولات مركز الشاي العام الماضي
20
ألف طن من البن الأخضر يتم معالجتها عبر مركز القهوة سنوياً
ريادة عالمية:
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