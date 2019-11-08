«دبي للسلع».. أرقام قياسية

المصدر: إعداد: عمرو عادل

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

سجل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية في مجال تجارة السلع والمشاريع، أرقاماً قياسية جديدة في عدد الشركات المسجلة لديه في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم في شهر واحد منذ ما يقرب من عامين. ويعمل المركز على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة الدولية الآن وفي المستقبل البعيد، ويعد مساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها الإمارات.

16000

شركة إجمالي الشركات المسجلة في المركز

202

شركة جديدة في أكتوبر الماضي

170

دولة تمثل جنسيات الشركات

10

شركات جديدة في المتوسط يومياً الشهر الماضي

1868

شركة جديدة في 2018

12 %

زيادة في عدد الشركات المسجلة على أساس سنوي بنهاية 2018

10 %

مساهمة «دبي للسلع» من الناتج المحلي الإجمالي لدبي

53

مليون كيلوغرام تداولات مركز الشاي العام الماضي

20

ألف طن من البن الأخضر يتم معالجتها عبر مركز القهوة سنوياً

ريادة عالمية:

أفضل منطقة حرة في العالم 2019 للسنة الخامسة على التوالي

أفضل منطقة حرة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط

أفضل منطقة حرة بالمنطقة للشركات الصغيرة والمتوسطة