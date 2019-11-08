موانئ دبي العالمية تحفّز الاستثمار في منطقة خليج السويس

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير يورو نيوز أن مرفأ السُخنة الواقع عند الساحل الغربي لخليج السويس المصري هو الجيب الاقتصادي والتبادل التجاري الحر الذي أقامه مشروع مشترك بين هيئة قناة السويس وموانئ دبي العالمية بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وقال آجاي كومار سينج المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السُخنة، إن «غالبية الصناعات التي تأتي للاستثمار في السخنة تؤسس خدماتها العامة فيها، مما يسهِّل عملياتها، لهذا السبب تتميز السخنة بأنها من المراكز الرئيسية مع سبع وثمانين صناعة حالياً. إنها تنمو لتصبح من أكبر أبواب أفريقيا». وأضاف أن موانئ دبي السُخنة تؤمن حوضين من أجل تخزين ونقل البضائع، الحوض الأول قدرة استيعابه 945 ألف مستوعب من 20 قدماً كل منه، بينما تصل قدرة استيعاب الحوض الثاني إلى 750 ألف مستوعب من 20 قدماً كل منه.