49.2 مليار درهم أرباح 45 شركة مدرجة في 9 أشهر بنمو 17.7 %

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة لـ 45 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 49.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 17.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

وبحسب الحصيلة الإجمالية لنتائج 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي ارتفع صافي أرباحها إلى 24.6 مليار درهم بين يناير وسبتمبر بزيادة 37% مقارنة مع 18 ملياراً خلال الفترة نفسها 2018.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ صافي أرباح 25 شركة أفصحت عن بياناتها المالية حتى 7 نوفمبر نحو 24.6 مليار درهم بزيادة 2.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى القطاعات ارتفعت أرباح 15 بنكاً أفصحت عن بياناتها المالية إلى 35.55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 13.8% مقارنة مع 31.24 ملياراً في الفترة نفسها من 2018. واستحوذت أرباح البنوك الـ 15 على 72.2% من إجمالي أرباح 45 شركة التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن، الأمر الذي يعكس مدى الثقل الذي يتمتع به القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.

وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 20.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 38% مقارنة مع 14.7 ملياراً في الربع ذاته من العام السابق.

واستحوذ القطاع على 82.5% من إجمالي أرباح السوق خلال فترة الرصد. وفي سوق أبوظبي بلغت الأرباح المجمعة لـ 8 بنوك مدرجة 15.24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 16.56 ملياراً خلال الفترة ذاتها 2018.