تقرير: دبي أول مدينة مدعومة بالكامل بتقنية بلوك تشين في 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تنمو تكنولوجيا بلوك تشين بسرعة كبيرة، حيث بات استخدام هذه التقنية يتم بنجاح في العديد من البلدان، وفق تقرير نشره موقع «كريبتو ديلي» في سنغافورة، والذي اعتمد في تقريره على 3 نماذج لهذا التطبيق على مستوى الدول، هي الصين ودبي وأوزبكستان من خلال تجميع قاعدة بيانات شائعة للتسجيل في قواعد الأمن والتشريعات والصحة والقضاء.

وكشف التقرير عن النهج الذي اختطته دبي للسير في هذه الاتجاه، حيث تخطط لتكون من المبتكرين الأوائل في هذه السلسلة لتصبح «أول مدينة مدعومة بالكامل من قبل بلوك تشين في العالم بحلول 2020».

وقال إن استراتيجية بلوك تشين دبي تعتمد على 3 أركان هي الكفاءة الحكومية، وإنشاء الصناعة، والريادة الدولية، مشيراً إلى أن أحد أهداف تنفيذ التكنولوجيا هو الانتقال إلى نظام المعاملات غير الورقية. ويقدر أن هذا سوف يُسرّع ويسهّل تجديد التراخيص ودفع الفواتير وطلبات الحصول على التأشيرة.

ومن المحتمل أن يوفر نظام بلوك تشين غير الورقي للدولة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في السنة. وتستشرف الحكومة أن يعمل نظام بلوك تشين على تسهيل خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص.

وفي سياق متصل ذكر تقرير نشره موقع cointelegraph المختص بتمويل التكنولوجيا الفائقة، وأخبار البيتكوين وبلوك تشين والتحليل والمراجعة أن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قامت بصياغة قانون بشأن تنظيم الأصول المشفرة، مما يوفر وضوحاً أكبر للمشاريع المتعلقة بالتشفير في دولة الشرق الأوسط.