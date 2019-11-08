المزروعي: تصاعد معدلات الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن نسب الالتزام باتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج في زيادة مستمرة، ما يعزز توازن الأسواق.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات مؤتمر «اليونيدو» في أبوظبي، إنه من المبــكر الحــديث عن الحــاجة إلى مزيد من الخفــض في الإنتـــاج.

وتابع معالي سهيل المزروعي: «القرار بخفض الإنتاج من عدمه لابد أن يكون باتفاق جماعي في اجتماع «أوبك» المقبل وبعد توصيات اللجنة الفنية».

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في ديسمبر للنظر في سياسية الإنتاج.

ومنذ يناير الماضي، ينفذ ما يُسمى بتحالف «أوبك +» خفضاً للإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق ويسري الاتفاق حتى مارس 2020.