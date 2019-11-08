13.1 مليار درهم عائدات «طاقة» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وكالات

سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 13.1 مليار درهم عائدات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما بلغ إجمالي أرباح المجموعة 7 مليارات درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحافظت عائدات قطاع الطاقة والمياه على استقرارها عند 8.7 مليارات درهم، فيما سجل قطاع النفط والغاز 4.4 مليارات، وبلغ معدل التوافر الفنّي العالمي 94.5% وارتفع الإنتاج اليومي في قطاع النفط والغاز 1% إلى 123.322 برميل نفط مكافئ يومياً.

وواصلت المجموعة تقدمها في تقليص الديون، مسجلة انخفاض 3 مليارات درهم على مدى الأشهر التسعة الماضية، ليصل إجمالي رصيد الدين في نهاية الفترة إلى 63.3 مليار درهم.

وقال محمد الأحبابي المدير المالي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، أمس، إن الشركة تتوقّع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.9 مليار درهم (518 مليون دولار) للعام 2019 بأكمله.