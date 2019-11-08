«فينترسهال دِيا»: استراتيجيات ناجحة لـ«أدنوك» في عمليات التنقيب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة فينترسهال دِيا تهنئتها للإمارات، حكومةً وشعباً، بهجتها بالاكتشافات الجديدة للنفط والغاز في أبوظبي التي تضع الإمارات في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز.

وأشاد ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسهال دِيا ميهرن بالاستراتيجيات الناجحة والجهود الدؤوبة التي تقوم بها «أدنوك» وشركاؤها الاستراتيجيون في عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي أفضت إلى هذه الاكتشافات «التاريخية».

وشدد على الدور المحوري الذي تقوم به «أدنوك» في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات عبر نهج التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية، ومن ضمنها شراكتها مع فينترسهال دِيا.

وأعرب ميهرن عن سعادته بهذا الحدث الكبير، مهنئاً الإمارات باكتشافاتها النفطية الجديدة.