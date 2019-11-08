5 ورش وملتقى لـ «دبي المالي» بمنتدى الشارقة للاستثمار

المصدر: الشارقة- البيان

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تنعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ملتقى لسوق دبي المالي، حول فرص الاكتتاب في أسواق المال، و5 ورش عمل.

وتقدم الورشة الأولى "حلقات شبابية"، إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت عنوان "مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية"، والثانية تقدمها شركة «ويفتك» حول مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالثة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بعنوان «الاستثمار في المشاريع العقارية بالشارقة»، أما الورشة الرابعة، فتقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بعنوان «دور الحكومة في دعم رواد الأعمال»، بينما تأتي الورشة الخامسة تحت عنوان «المرأة في مجال الأعمال».

وتقدم «حلقات شبابية» في اليوم الأول للمنتدى، ورشة عمل بعنوان «مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية»، يشارك فيها مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، ومو جودت، الرئيس السابق للأعمال في شركة غوغل إكس لحلول التكنولوجيا، الذي سيوقع كتابه «حل من أجل السعادة»، في جناح خاص بمكتب (استثمر في الشارقة) في المنتدى، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وتشهد فعاليات اليوم الأول، ورشة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بعنوان «الاستثمار في المشاريع العقارية في الشارقة»، يتحدث فيها عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبد الله الزرعوني مدير إدارة التصرفات العقارية بالدائرة، إضافة إلى ورشة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بعنوان «دور الحكومة في دعم رواد الأعمال».

ويستعرض المشاركون في ملتقى سوق دبي المالي، الذي ينظم في اليوم الثاني للمنتدى، فرص الاكتتاب في أسواق المال، من خلال تقديم خارطة طريق نحو التنفيذ الناجح للاكتتاب، متضمنة إرشادات عملية حول المراحل الرئيسة للاكتتاب العام الأولي.

54 متحدثاً

ينظم منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر»، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نحو 1500 شخصية، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية، ومشاركة 54 متحدثاً في 12 جلسة.