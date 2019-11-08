«إندوسويس لإدارة الثروات» تستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، مؤتمرها الخاص بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019 في فندق ماندارين أورينتال جميرا في دبي أول من أمس. حضر المؤتمر أكثر من 120 ضيفاً.

وجاءت الفعالية السنوية لتجمع خبراء القطاع سعياً لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم صانعي القرار الاستثماري في المشهد الاقتصادي الحالي، بما في ذلك التوقعات العالمية والإصلاحات الإقليمية، والتحديات المرتبطة بالعملات.

وقال فرانسوا فرج الله، الرئيس العالمي لعمليات شركة إندوسويس لإدارة الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا: يكشف تقرير الثروة العالمي 2019 أن الشرق الأوسط هو المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت نمواً قوياً للثروات في عام 2018، وهو مؤشر يتوقع أن يستمر خلال 2019.