سياحة عجمان تختتم مشاركتها في سوق السفر العالمي

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها المتميّزة في معرض سوق السفر العالمي، الذي اختتم أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن. وأتاحت هذه المشاركة للدائرة وشركائها فرصة التواصل المباشر مع ممثلي قطاع السفر والسياحة العالمي، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميّزة للزوار من المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب الترويج لآخر تطورات قطاع السياحة والضيافة وأحدث البرامج والمشاريع النوعية التي أطلقتها الدائرة أخيراً.

واستعرضت الدائرة، خلال مشاركتها، أهم الخطط والاستراتيجيات والبرامج السياحية التي تنتهجها الإمارة، وسلّطت الضوء على معالم الجذب السياحي في الإمارة وأهم الفعاليات والبرامج الترفيهية وخصوصاً السياحة البيئية في محمية الزوراء الطبيعية والأنشطة المائية والسياحة التاريخية والتراثية.