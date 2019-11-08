غرفة عجمان تشارك في معرض هافانا التجاري

المصدر: عجمان - البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات معرض هافانا التجاري، الذي أقيم في جمهورية كوبا، بهدف بحث أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري بين إمارة عجمان والجهات المشاركة في المعرض الذي استمر على مدار 5 أيام وجذب شركات من نحو 60 بلداً.

وشارك في فعاليات المعرض عبدالله المويجعي عضو مجلس اتحاد غرف الإمارات ـ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والتقى عدداً من المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاعات الغذاء والأدوية الطبية إلى جانب القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات الحيوية في إمارة عجمان، ويحظى بنمو متواصل نتيجة المقومات الفعّالة والبنية التحتية.