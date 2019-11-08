4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.7 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1012 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم، و927 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 6 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 195 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 152 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم، والثالثة جميرا الأولى بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم، منها 108 رهونات أراضٍ بقيمة 2.5 مليار درهم، و181 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 519 مليون درهم، ورهن بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 400 مليون درهم.