«مينا موبايل» تحتفل بنقل مقرها الرئيس من بكين إلى أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

نظمت شركة «مينا موبايل» الصينية، احتفالية خاصة بمناسبة نقل مقرها الرئيس من بكين إلى أبوظبي. حضر المناسبة ماتشي جون الرئيس التنفيذي للشركة. وتعكس هذه الخطوة مدى تطور نشاط الشركة في المنطقة العربية.

يأتي ذلك بعد أن حققت الشركة الصينية مؤخراً جولة استثمار بقيمة 8 ملايين دولار، بقيادة مجموعة «G42»، و مقرها الإمارات. وبذلك يرتفع عدد مكاتب الشركة إلى 8، تنشط 5 منها في الشرق الأوسط، والبقية في الصين. ومنذ تأسيسها عام 2016، ركزت الشركة على المنطقة العربية، لتوزيع خدماتها في مجال التسويق الإلكتروني وتطوير توزيع ألعاب الهاتف المحمول، إلى جانب حلول الدفع عبر الإنترنت.