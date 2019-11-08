وفد تجاري من ويلز يشارك في «أدبيك 2019»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت حكومة ويلز، دعمها لوفد تجاري يزور الدولة هذا الشهر، لمدة أسبوع، ويضم 21 شركة من مختلف القطاعات التجارية الويلزية، وذلك كجزء من جهودها لتعزيز الروابط الحالية، وتأسيس علاقات تجارية جديدة مع الإمارات.

ومن المقرر أن يشارك الوفد الذي يمثل قطاعات صناعية مختلفة، كالطاقة والبيئة والتكنولوجيا والتصنيع، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أدبيك 2019»، بهدف التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وتطوير العلاقات التجارية مع الشركات الإماراتية. وستقام فعاليات المعرض بين 11-14 نوفمبر، حيث ستشارك 12 شركة من الوفد في منصة ويلز رقم (8560)، التي تشكل جزءاً من جناح المملكة المتحدة في القاعة رقم 8 في المعرض. كما سيشارك ممثلو 9 شركات ويلزية أخرى كوفود إضافية. وتتمتع ويلز بعلاقة طويلة الأمد مع الإمارات.