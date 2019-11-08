«ا.ر.م. القابضة» تتعهد بتمويل سنوي للشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة شركات «ا.ر.م. القابضة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتمتلك استثمارات في قطاعات مختلفة منها العقارات والتعليم والاتصالات، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 ملايين درهم لمدة 10 سنوات لدعم الشركات الناشئة التي يؤسسها الخريجون الموهوبون من مختلف أنحاء العالم. وتعتزم المجموعة الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات «معرض الخريجين العالمي» تماشياً مع رؤية إمارة دبي للارتقاء بالمهارات والمواهب في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وقال محمد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ا.ر.م. القابضة»: «تأتي هذه المبادرة من مجموعة «ا.ر.م. القابضة»، في إطار أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تقوم استراتيجيتنا للأعمال والاستثمارات. ونعتزم من خلال هذا الصندوق تخصيص الأولوية للطلاب الذين يتطلعون إلى ترجمة ابتكاراتهم على أرض الواقع في الإمارة».

وقال بندكت فلويد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آرت دبي»: «منذ انطلاقته الأولى في عام 2015، أتاح معرض الخريجين العالمي لأكثر من 700 خريج من مختلف أنحاء العالم فرصة استعراض مشاريعهم أمام جمهور عالمي، وشاهدها عشرات الآلاف من زوار المعرض. ويأتي هذا الالتزام السخي الجديد من «ا.ر.م. القابضة» ليسهم بدور متميز في دعم البرنامج وتقدمه عبر تمكين المشاركين من تطوير مشاريعهم لإطلاقها في السوق. ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن امتناننا لمجموعة «ا.ر.م. القابضة» على دعمها لهذا المسار الجديد الذي سيرسّخ مكانة المعرض منصةً رائدةً تدعم الابتكارات في مراحلها الأولى، وتتيح لها الإسهام في بناء غدٍ أفضل». ويعود تاريخ استثمارات «ا.ر.م. القابضة» في المنطقة إلى عام 1976.