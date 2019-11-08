«المالية» تنظم ورشتي عمل

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة المالية أمس ورشتي عمل تفاعليتين لجميع الجهات الاتحادية حول التعميم المالي رقم (15) لسنة 2019 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد للسنة المنتهية 31/‏‏12/‏‏2019، والتعميم المالي رقم (18) لسنة 2019 بشأن مؤشرات الممكنات الحكومية ضمن المحور المالي للسنة المالية 2019، وذلك في فندق العنوان بوليفارد بدبي.

وعقدت الورشتان بحضور يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من موظفي إدارة العمليات المالية بوزارة المالية، وممثلي كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بمجموع 52 جهة اتحادية.

وأكد يونس الخوري ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية في الدولة للعمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات. وقال: تحرص الوزارة على العمل والتعاون بشكل مثمر مع جميع شركائها الاستراتيجيين، لتطوير النظم والسياسات المالية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، كما تحرص على التواصل وتوفير كافة سبل الدعم للجهات المعنية، لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية. وهدفت الورشتان إلى التعريف بتعليمات إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2019 وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية.