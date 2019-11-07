«أدنوك»: «غشا» سيُنتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّع عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن امتياز حقل «غشا» للغاز في أبوظبي سيُنتج أكثر من من1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وأدلى الكندي، أمس، بتصريحات صحفية تطرق فيها إلى الحديث عن امتياز «غشا» العملاق للغاز الحامض الذي يتكون من حقول بحرية عدة، من أبرزها «الحيل»، و«غشا»، و«دلما».

كما توقع الكندي، في المقابلة أيضاً، أن يفي إنتاج «غشا» بنحو 20% من الطلب على الغاز في الإمارات بحلول منتصف حقبة العشرينيات من القرن الحالي.