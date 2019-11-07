«جيه إل إل»: أبوظبي ودبي تمتلكان إمكانيات عالمية في المجالات كافة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت شركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل» الأمريكية للاستشارات العقارية أن أبوظبي ودبي من المدن التي تمتلك إمكانيات ذات طراز عالمي في المجالات كافة.

وأصدرت الشركة تقريراً حديثاً بعنوان «الطلب والتغيير في المدن العالمية»، ترصد فيه ملامح النظام العالمي المتطور، وتأثير قوى التغيير في ديناميكيات العرض والطلب في قطاع العقارات، تحديداً في عددٍ من أبرز مدن العالم.

وصنّف التقرير أبوظبي ودبي ضمن تصنيف «المدن المهجنة»، أي المدن التي تجمع بين خصائص المدن الناشئة التي أسّست لنفسها مكانة راسخة كمراكز عالمية للخدمات المالية، والأعمال التجارية والتجزئة، ومدن العالم الجديد التي تمتلك إمكانات واعدة في عدد من المجالات والفروع المتنوعة، ومنها العلم، والتقنية، ومناخ الأعمال، والقدرة على تبنّي الابتكار وريادة الأعمال.